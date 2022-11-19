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В ЕК завершилась работа над проектом потолка цен на газ

Лебедянский Иван
11:01 19.11.2022
Об этом сообщил министр энергетической безопасности Италии в интервью местной газете.
В ЕК завершилась работа над проектом потолка цен на газ
© Фото: Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Министр энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин рассказал журналистам, что Еврокомиссия завершила подготовку проекта, устанавливающего динамический потолок цен на природный газ. Он будет представлен 24 ноября на саммите Евросоюза.

«24 ноября на Европейском совете будет представлен окончательный текст, и мы посмотрим на детали. Вероятно, что-то можно улучшить, но в целом наши запросы учитываются» - предает слова чиновника итальянская газета La Stampa.

Также сообщается, что Пикетто-Фратин положительно оценивает данную инициативу, так как ее реализация поможет ограничить рост цен на топливо и противостоять рыночным спекуляциям.

На данный момент в Италии ведутся споры о нахождении у берегов Пьомбино плавучего регазификтора, необходимого для транспортировки природного газа. Несмотря на возражения властей региона он был установлен в акватории Тосканы с гарантией срока эксплуатации до трех лет. Потребность Италии в природном газе вызвана отказом итальянцев от атомной энергетики, выраженном на всенародном референдуме 1987 года.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ противоречит условиям подписанных ранее контрактов и повлечет за собой прекращение поставок. 

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