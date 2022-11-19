Венгерская прокуратура начала расследование по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

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Солдаты из элитного спецподразделения НАТО подрались с туристами в ночном клубе в центре Будапешта. Об инциденте сообщил венгерский телеканал М1. Кто стал зачинщиком конфликта и с кем именно «воевали» американцы точно не известно. По сведениям телеканала, серьезно никто не пострадал.

Охрана развлекательного заведения сумела развести конфликтующих по углам и вызвала полицию. Сейчас в произошедшем разбирается Центральная прокуратура Венгрии. Начато расследование по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее на одном из опорных пунктов в зоне специальной военной операции подрались украинские националисты. Разборки радикалов попали в объектив разведывательного беспилотника Народной милиции ДНР. На кадрах видно, что двух националистов пытались разнять сослуживцы, но с первой попытки это не удалось сделать. Чем закончился конфликт украинских боевиков, неизвестно.