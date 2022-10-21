Разведывательный дрон НМ ДНР заснял драку украинских националистов на передовой

Потасовка была зафиксирована около населенного пункта Шумы на горловском направлении.

© Видео: Народная милиция ДНР, Telegram © Фото: Aziz Karimov, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Разведывательный дрон Народной милиции ДНР заснял драку украинских националистов на одном из опорных пунктов.

«Украинские боевики так были заняты выяснением отношений, что даже не заметили разведывательный БПЛА», - сообщается в Telegram-канале НМ.

Дрон во время разведки опорного пункта ВСУ зафиксировал драку боевиков около населенного пункта Шумы на горловском направлении. На кадрах видно, что двух националистов пытались разнять сослуживцы, но с первой попытки это не удалось сделать. Чем закончился конфликт украинских боевиков, неизвестно.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинского вооружения, бронированной и специальной техники в зоне спецоперации. Цели поражались про помощи беспилотных летательных аппаратов. В частности, военнослужащие Воздушно-десантных войск уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б».