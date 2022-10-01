С октября в РФ можно предъявлять водительские права в электронном виде
С 1 октября начнет свою работу электронный сервис, позволяющий предъявить водительские права на смартфоне. Для этого необходимо будет установить приложение «Госуслуги Авто».
В настоящее время, тем не менее, водителям не стоит забывать бумажный документ. Как объяснил начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, пока в ПДД не будут внесены официальные изменения, предъявить сотруднику ГИБДД электронное удостоверение не достаточно.
Сейчас, по словам эксперта, в ГИБДД должны размещать на портале «Госуслуги Авто» полный пакет документов, включая СТС и ОСАГО, которые владелец транспорта может предоставить в электронном формате. Ранее в рамках эксперимента автомобилистам предлагалось показывать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства. Отзывы россиян были положительными.
В целом Черников отметил, что внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в различные сферы жизни общества дает множество перспективных возможностей.
«Они позволяют современному человеку на расстоянии управлять процессами, работать с большим объемом информации, быстро принимать решения», - цитирует сотрудник МВД ТАСС.
Самой же важной функцией, которую, по мнению эксперта, выполняют современные технологии в транспортной сфере, является обеспечение безопасности передвижения, ведь это сохраняет жизни и здоровье людей.