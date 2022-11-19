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Награжденный Путиным экипаж «Арарата» рассказал, как перевозил людей через Днепр в туман и ночью

Максим Крюков
00:33 19.11.2022
Кроме того, у экипажа не было навигационного оборудования, так как катер рассчитан на работу в светлое время суток.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Члены экипажа речного катера «Арарат» рассказали о сложностях и о том, что в итоге помогло во время осуществления перевозок жителей Херсонской области с правого берега Днепра на левый.

«Первый рейс мы делали в туман, нас попросило руководство военное забрать людей, и пароход пошел по большому туману потихонечку, и забрал людей. Третий рейс делали по темну, забирали остальных, там человек 126 оставалось. Сложность операции была в том, что с утра был большой туман плотный. Капитан шел по дорожной карте на телефоне, а вечером шел так же по темноте: видимости никакой не было. Интернета не было, и плохо было видно, GPS-навигация не работала», - сказал начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Он отметил, что на правом берегу оставались в основном пожилые и больные люди, подчеркнув, что «оставить их было не совсем правильно». По его словам, удалось перевезти около 15 тысяч человек.

«Как я могу отказать? Я нахожусь на работе, я выполнял свои обязанности, не более того. Точно так же, как и мои коллеги, которые считают должным выполнить то, что им поручено. Последний рейс был на восторг, капитана приветствовали, я такого не ожидал, у меня чуть слеза не прошла», - поделился матрос Роман Уваров.

У группового механика Олега Березюка спросили, не страшно ли было перевозить жителей, опасаясь обстрелов со стороны украинских боевиков.

«Мы когда первый рейс делали, люди, которые не смогли поместиться на пароход, у них были такие глаза.. в общем, не передать. Просто вернулись за ними и все. Нам жалко людей было. Мы просто выполняли свою работу, о риске мы не думали», - рассказал он.

Березюк добавил, что ночью и в туман всегда сложно работать, так как у парохода не было навигационного оборудования, потому что судно рассчитано на работу в светлое время суток.

«Опыт капитана нас в принципе спас, ну еще навигационная карта дорожная, самая обычная», - отметил механик.

Напомним, президент России Владимир Путин наградил экипаж речного катера «Арарат», который помогал эвакуировать людей из Херсона, с правого берега Днепра на левый. Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль «За спасение погибавших». Также орденом Мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

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