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Путин наградил экипаж речного катера «Арарат», помогавший перевозить людей через Днепр под Херсоном

16:59 18.11.2022
Как отмечается в документе, экипаж награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации.
Путин наградил экипаж речного катера «Арарат», помогавший перевозить людей через Днепр под Херсоном
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин наградил экипаж речного катера «Арарат», который помогал эвакуировать людей из Херсона с правого берега Днепра на левый.  Это следует из опубликованного указа главы государства.

Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль «За спасение погибавших». Также орденом мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Во время рейса, который должен был стать последним, вывезли не всех, кто хотел. Экипаж катера вернулся за людьми и забрал оставшихся.

Напомним, эвакуация гражданского населения из Херсона и перевозка на левый берег Днепра началась еще в октябре. 4 ноября президент России Владимир Путин призвал вывезти из города всех мирных жителей города.

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