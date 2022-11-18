Уникальный поход: за что моряки ТОФ могут попасть в Книгу рекордов ВС РФ

За время похода корабли были в море более 320 суток и прошли свыше 63 тысяч морских миль

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Моряки-тихоокеанцы могут попасть в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации после боевой службы в Средиземном море. За время похода корабли были в море более 320 суток и прошли свыше 63 тысяч морских миль. Отрядом дважды пройдено восемь морей и два океана. Торжественная встреча отряда кораблей ТОФ состоялась во Владивостоке. Из долгого похода вернулись флагман флота «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

Командующий флотом адмирал Сергей Авакянц поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода, а также отметил высокий уровень выучки моряков-тихоокеанцев. По сложившейся традиции командующий вручил командирам кораблей жареных поросят.

Корабли ТОФ вышли из пункта базирования в конце прошлого года и за время похода приняли участие в российско-индийских учениях «PASSEX», российско-китайско-иранских учениях «CHIRU-2022» и российско-китайских маневрах «Мирное море-2022».

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов