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В Аравийском море состоялись совместные российско-китайские военно-морские учения «Мирное море - 2022»

09:15 25.01.2022
В ходе маневров российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В западной части Аравийского моря состоялись совместные российско-китайское военно-морские учения «Мирное море - 2022». От российской стороны в них принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Военно-морские силы (ВМС) Китайской Народной Республики были представлены ракетным эсминцем «Урумчи» и кораблем комплексного снабжения «Тайху».

В ходе маневров российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер «Борис Бутома». Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна.

Помимо этого, военные моряки осуществили передачу вертолетным способом «раненного» человека с БПК «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи». Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

После завершения учений отряд боевых кораблей ТОФ продолжил выполнять задачи по плану дальнего похода.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года. Корабли приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях «PASSEX» и российско-ирано-китайских военно-морских учениях «CHIRU-2022».

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов 

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