В стране и мире 112: в Москве госпитализирован депутат Госдумы Николай Валуев Иван Лебедянский Информация пока не получила официального подтверждения. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Telegram-канал «112», посвященный происшествиям, сообщил о госпитализации депутата Госдумы Николая Валуева. В настоящий момент официальное подтверждение этой информации отсутствует. Согласно сообщению, он обратился в больницу, из-за проблем с ногой. В результате осмотра врачи приняли решение о госпитализации. Ранее сообщалось, что Валуев получил повестку по мобилизации. Тогда он сообщил, что собирается явиться в военкомат вскоре после пленарных заседаний. Экспертное мнение и аналитика