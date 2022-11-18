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112: в Москве госпитализирован депутат Госдумы Николай Валуев

Иван Лебедянский
09:40 18.11.2022
Информация пока не получила официального подтверждения.
112: в Москве госпитализирован депутат Госдумы Николай Валуев
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Telegram-канал «112», посвященный происшествиям, сообщил о госпитализации депутата Госдумы Николая Валуева. В настоящий момент официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Согласно сообщению, он обратился в больницу, из-за проблем с ногой. В результате осмотра врачи приняли решение о госпитализации. 

Ранее сообщалось, что Валуев получил повестку по мобилизации. Тогда он сообщил, что собирается явиться в военкомат вскоре после пленарных заседаний. 

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