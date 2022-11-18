Sabah: США пришлось отказаться от притязаний на мировое господство
Вашингтону пришлось отказаться от притязаний на мировое господство, потому что ему не удалось перетянуть на свою сторону союзников России. Особо отчетливо это было заметно в ходе саммита «Большой двадцатки», пишет турецкая газета Sabah. США «обречены на крах их гегемонии», полагает издание, ведь Белый дом уже не контролирует ситуацию в мире.
«Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, так же быстро провалился. Как можно было видеть, в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний», - указал обозреватель Берджан Тутар.
При этом, Соединенные Штаты «трагически» переживают провал изоляции России, ведь некоторые страны, включая Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Бразилию не приняли навязываемые Вашингтоном требования.
Ранее китайская газета China Daily обвинила США в том, что политика Белого дома превратила НАТО в «безмозглого и кровожадного зомби», который легко поддается манипуляциям. По мнению издания, от Североатлантического альянса давно пора избавиться, как от пережитка холодной войны.