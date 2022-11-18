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Sabah: США пришлось отказаться от притязаний на мировое господство

Ян Брацкий
08:14 18.11.2022
По мнению обозревателя издания Берджана Тутара, Соединенные Штаты «трагически» переживают провал изоляции России.
Sabah: США пришлось отказаться от притязаний на мировое господство
© Фото: Sean Kilpatrick, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Вашингтону пришлось отказаться от притязаний на мировое господство, потому что ему не удалось перетянуть на свою сторону союзников России. Особо отчетливо это было заметно в ходе саммита «Большой двадцатки», пишет турецкая газета Sabah. США «обречены на крах их гегемонии», полагает издание, ведь Белый дом уже не контролирует ситуацию в мире.

«Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, так же быстро провалился. Как можно было видеть, в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний», - указал обозреватель Берджан Тутар.

При этом, Соединенные Штаты «трагически» переживают провал изоляции России, ведь некоторые страны, включая Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Бразилию не приняли навязываемые Вашингтоном требования.

Ранее китайская газета China Daily обвинила США в том, что политика Белого дома превратила НАТО в «безмозглого и кровожадного зомби», который легко поддается манипуляциям. По мнению издания, от Североатлантического альянса давно пора избавиться, как от пережитка холодной войны.

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