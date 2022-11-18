При пожаре в Башкортостане погибла многодетная семья

О гибели пятерых детей и двоих взрослых сообщило местное отделение ГУ МЧС.

© Видео: МЧС Башкортостан © Фото: mchsrb01, Telegram

Минувшей ночью в деревне Матвеевка Стерлитамакского района Башкортостана произошло возгорание в одной из квартир жилого двухквартирного дома. Локализовать на площади 56 квадратных метров и потушить пожар сотрудникам МЧС удалось к 5.19 утра по московскому времени.

Согласно сообщению ведомства в пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых.

«В ходе тушения обнаружено 7 погибших, из них 2 взрослых - мужчина и женщина и 5 детей - мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», - сообщает ГУ МЧС Башкортостан.

На месте трагедии уже ведутся следственно-оперативные работы.

«На место выехало руководство Главного управления, во главе с начальником Главного управления Маратом Латыповым. Причина пожара устанавливается, работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России» - говорится в сообщении ГУ МЧС республики.

Ранее сообщалось о пожаре площадью 700 квадратных метров на крыше жилого дома в Томске. К счастью сотрудники МЧС успели эвакуировать граждан.