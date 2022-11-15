Профилактика «танкобоязни»: как резервисты готовятся к встрече с бронетехникой в Приамурье

Перед военнослужащими стояла задача залечь в окоп и в нужное время уничтожить бронемашину броском противотанковой гранаты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Амурской области военнослужащие, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине, проходят интенсивный курс боевой подготовки. Как сообщает Министерство обороны России, занятия проводятся на полигоне под Белогорском под руководством опытных офицеров с учетом проведения СВО.

Личный состав выполнил «стрельбу» по смотровым приборам и метание гранат в наиболее уязвимые части гусеничной техники. В ходе испытания с пехотинцами провели профилактику «танкобоязни». Перед ними стояла задача залечь в окоп и в нужное время уничтожить бронемашину броском противотанковой гранаты.

Также мобилизованные закрепляют свои навыки в передвижении на поле боя, оттачивают мастерство стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова и гранатометов РПГ-7. На неделе резервисты приступят к занятиям по вождению и стрельбе из боевых машин пехоты.

Ранее в Минобороны России рассказали, какая выплата положена бойцам за уничтоженную или захваченную технику украинских боевиков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов