Yonhap: Пхеньян мог запустить межконтинентальную баллистическую ракету

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В пятницу утром КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, заявило японское управление безопасности на море. По некоторым данным, она была межконтинентальной.

К такому мнению пришли в Министерстве национально обороны Южной Кореи. Об этом со ссылкой на анонимный источник в ведомстве сообщает агентство Yonhap.

Ранее сообщалось о пуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Восточного моря. Таким образом Пхеньян якобы ответил на соглашения между США, Японией и Южной Корей о наращивании военного присутствия этих стран в Японском море.

Ракета пролетела около 240 километров и скоростью примерно четыре Маха. Снаряд упал у восточного побережья Корейского полуострова.