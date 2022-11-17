НМ ЛНР: Украина готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

Это нужно киевскому режиму, чтобы отвлечь внимание от инцидента в Польше.

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Украинские националисты готовят резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в поселке Великий Бурлук Харьковской области. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

«По имеющейся информации украинским командованием обстрел больницы спланирован из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября», - говорится в заявлении НМ ЛНР.

Отмечается, что провокация готовится для отвлечения внимания от инцидента с украинской ракетой в Польше. По данным разведки, для освещения обстрела ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.