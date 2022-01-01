Путин подписал указ о награждении медработников за борьбу с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медицинских сестер за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

Согласно указу президента, 18 медработников награждены орденом Пирогова, девять специалистов удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, еще 36 медиков получили медаль Луки Крымского.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Россия и страны СНГ лучше других переживают пандемию COVID-19. По мнению главы государства, этому способствуют исторические связи и тесное сотрудничество.