СМИ: в центре Кабула произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в центральной части Кабула в субботу, 1 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство «Голос Афганистана».

Инцидент, по данным журналистов, произошел недалеко от Педагогического университета. К настоящему моменту нет информации о погибших или о разрушениях.

Представители захватившего власть в стране радикального движения «Талибан»* пока не давали официальных комментариев по поводу этого ЧП.

В начале декабря в столице Афганистана, в западной ее части, также прогремел взрыв. Вскоре очевидцы сообщили, что на воздух взлетел минивэн. Все, кто находились в машине, погибли.

* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность