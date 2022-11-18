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Корректировщик на ЗАЭС и обстрелы городов: какая обстановка в Запорожской области

Владислав Кустов
03:54 18.11.2022
Накануне в результате атаки боевиков погибли два мирных жителя.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Накануне украинские националисты открыли огонь по населенным пунктам Запорожской области. В Михайловке погибли два мирных жителя. Еще девять получили травмы различной степени тяжести. Также под обстрел попала Васильевка. Там, к счастью, обошлось без пострадавших. Повреждена лишь гражданская инфраструктура.

При этом боевики на Запорожском направлении не спешат наступать из-за рельефа местности, благодаря которому они хорошо видны. В основном идет «артиллерийская дуэль». Накануне российским военным удалось разбить возводимый укрепрайон врага. Еще уничтожены цеха «Искры», где делали компоненты украинских РЛС.

Кроме того, выяснилось, что один из работников ЗАЭС сотрудничал с киевскими боевиками и корректировал удары по станции. По его словам, агенты СБУ просили передавать данные о местоположении российских войск в Энергодаре.

Также он сообщал информацию о том, какие сотрудники Росатома посещают ЗАЭС. При этом мужчина признался, что вышел на украинские спецслужбы по собственной инициативе.

Напомним, ранее в эфире передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские националисты перебрасывают две бригады, артиллерию и бронетехнику в район города Орехов. Боевики подготовили более 40 человек, входящих в диверсионные группы, для дальнейшей атаки на Запорожскую область.

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