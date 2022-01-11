В Казахстане начали 412 досудебных расследований против участников массовых беспорядков

В Казахстане после массовых беспорядков было начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны.

«Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам», - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что по фактам убийств, насилия против представителей власти, нападения на здания органов республики было заведено 388 уголовных дел. Также за нарушение режима чрезвычайного положения в Казахстане к административной ответственности привлекли 2 161 человека.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью устроивших массовые беспорядки в республике был подрыв конституционного строя Казахстана. По словам главы государства, они стремились совершить переворот и захватить власть.

Кроме того, казахстанский лидер сравнил устроивших массовые беспорядки в стране со стаей гиен. Токаев также отметил, что организаторы нападения на республику устроили несколько волн агрессии.