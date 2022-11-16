Коммунальщики против стихии: на Москву надвигается первая мощная метель

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На Москву надвигается первая сильная метель. Как сообщили в Гидромедцентре России, ночной снегопад в столице стал только началом. Уже к концу недели высота сугробов может достичь 15 сантиметров, а температура опустится до -14 градусов по Цельсию.

На улицы столицы уже вышла спецтехника. Дороги и тротуары очищали от снега и обрабатывают противогололедными средствами. В режим повышенной готовности приведены наземные службы московских аэропортов. От снега чистят взлетно-посадочные полосы, рулёжные дорожки и стоянки самолетов. Сейчас задержек рейсов нет.

Ситуация на дорогах тоже остается стабильной. Власти просят водителей сменить резину на зимнюю, если они еще этого не сделали, или воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, по данным синоптиков, в Москве ожидается похолодание, которое характерно для января. Оно связано с приходом области высокого давления.