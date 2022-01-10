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Путин: силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько необходимо

Анна Назайкина
11:19 10.01.2022
После выполнения своих функций весь контингент покинет территорию страны, подчеркнул российский лидер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что силы Организации будут находиться на территории Казахстана до тех пор, пока это необходимо.

«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана», - сказал российский лидер.

После выполнения своих функций весь контингент покинет территорию страны, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности показала свою востребованность как эффективная организация.

Миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года, на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в республике.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов,  а также оказание содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

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