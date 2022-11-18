Die Welt: судна у «Северных потоков» перед диверсией могли заниматься разведкой

Есть предположение, что повреждения газопроводам могли быть нанесены с подводной лодки.

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Замеченные перед диверсией неподалеку от «Северных потоков» два судна с выключенными передатчиками могли заниматься разведкой. Перед кораблями стояла задача убедиться, что поблизости нет судов. Такое мнение газете Die Welt выразил директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс.

По словам эксперта, разведка нужна была, чтобы никто не пострадал в ходе диверсий. Также необходимо убедиться в отсутствии свидетелей. Отто Табунс предполагает, что повреждения газопроводам могли быть нанесены с подводной лодки.

А научный сотрудник в берлинском фонде «Наука и политика» Йоран Свистек допустил, что экипажи неизвестных судов что-то замышляли. Однако он не исключает ситуацию, когда передатчики попросту сломались.

«Любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность», — сказал Йоран Свистек.

Напомним, что диверсия на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошла 26 сентября 2022 года. В октябре России, выступавшей инициатором проведения международной проверки, было отказано в участии в расследовании.

Лишь в ноябре этого года швейцарская компания Nord Stream AG получила разрешение приблизиться на достаточное расстояние для осмотра повреждений газопровода.