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Под прикрытием снайперов: как военные отрабатывают штурм города на полигоне под Воронежем

Павел Кольцов
Максим Крюков
05:00 18.11.2022
В составе штурмовой группы обязательно работает снайпер из укрытия. Действует на удалении, но на опережение, прикрывает своих, уничтожая стрелков противника.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне в Воронежской области слышны звуки ближнего боя. Военные называют это «стрелкотня». Из автоматов, пулеметов, подствольных и противотанковых гранатометов. Гранатометчики отрабатывают стрельбу из укрытия: цель - бронетехника противника.

Все боеприпасы боевые, военнослужащие готовятся к реальным боевым действиям. Из лесополосы появляется группа штурмовиков. Пока одни прикрывают, другие продвигаются вперед, потом наоборот. На штурм населенного пункта идут медленно, но верно, избегая потерь. Отрабатывают бой в городе.

В составе штурмовой группы обязательно работает снайпер из укрытия. Действует на удалении, но на опережение, прикрывает своих, уничтожая стрелков противника. Снайпер с позывным «Донец» - из числа добровольцев.

«Семья отпустила, потому что знают, что если я принял решение, то все. И понимают, что обстановка накаляется, надо сдерживать это все», - поделился военнослужащий.

У «Донца» имеется реальный боевой опыт. Правда, в горной местности, а здесь привыкает к равнинам, возвращается в боевую форму.

«Ребята собрались хорошие, проходим слаживание, инструкторы нас гоняют». - добавил боец.

Для лучшего взаимодействия военнослужащие уже разбились по отрядам. У каждого отряда есть инструктор, он же командир. Штурмовой называется «Шторм».

«Основная подготовка сейчас огневая и тактическая, инженерная (роем окопы), медицинская тоже проводится. В принципе слаженность появляется, на 99,9% мы готовы», - рассказал инструктор, командир отряда «Шторм» с позывным «Барыс».

Почти стопроцентная готовность спустя всего две недели. Прыгают, бегают, много стреляют. Программа подготовки интенсивная, но ничего лишнего, только навыки, которые помогут выполнить боевую задачу и сохранить жизнь.

Накануне «Звезда» рассказала, как российские военные на полигоне в Белоруссии учатся штурмовать города. При этом задача поставлена весьма непростая. Бойцы не знают расположение укрытий врага и огневых точек. Также им нужно штурмовать высотные здания. Личный состав по обе стороны учений предельно честен. При условном ранении военнослужащие складывают оружие.

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