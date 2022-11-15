Жители Одессы, Харькова и других городов Украины сообщают о взрывах
Утверждается, что в Винницкой и Полтавской областях работает система ПВО.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Жители Одессы, Харькова, Львова и других городов Украины сообщают о взрывах. Соответствующую информацию подтверждают местные власти.
По всей территории Украины в настоящий момент объявлена воздушная тревога. В частности, в Харькове была остановлена работа метро.
Утверждается, что в Винницкой и Полтавской областях работает система ПВО. В соцсетях жители пишут, что взрывы прогремели в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях.
Украинские СМИ также сообщают о новых взрывах в Хмельницкой, Кировоградской областях.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и области. Мэр города Виталий Кличко добавил, что зафиксировано еще одно попадание.