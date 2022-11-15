Жители Одессы, Харькова и других городов Украины сообщают о взрывах

Утверждается, что в Винницкой и Полтавской областях работает система ПВО.

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Жители Одессы, Харькова, Львова и других городов Украины сообщают о взрывах. Соответствующую информацию подтверждают местные власти.

По всей территории Украины в настоящий момент объявлена воздушная тревога. В частности, в Харькове была остановлена работа метро.

Утверждается, что в Винницкой и Полтавской областях работает система ПВО. В соцсетях жители пишут, что взрывы прогремели в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях.

Украинские СМИ также сообщают о новых взрывах в Хмельницкой, Кировоградской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и области. Мэр города Виталий Кличко добавил, что зафиксировано еще одно попадание.