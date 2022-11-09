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Главреда Republic* Дмитрия Колезева объявили в розыск

Анастасия Бобылева
11:16 09.11.2022
Сам Колезев предположил, что его дело может быть связано с фейками о ВС РФ либо дискредитацией Российской армии.
Главреда Republic* Дмитрия Колезева объявили в розыск
© Фото: Дмитрий Козелев, Телеграм
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Главного редактора издания Republic* Дмитрия Колезева объявили в розыск по статье УК РФ. О какой именно статье идет речь, в базе на сайте МВД России не уточняется.

Журналист отреагировал на новость шуткой о том, что в базе МВД нужно обновить его фотографию, а также отметил, что не знает, из-за чего его объявили в розыск. Однако у него есть предположения по этому поводу.

«Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», - пишет Колезев в своем Telegram-канале.

Он также подчеркивает, что знакомые из РФ предупреждали его об экспертизах, проводимых ФСБ. Служба безопасности, по словам журналиста, проверяла его публикации. Сам же Колезев в это время находился за границей - он уехал из России после начала специальной военной операции.

Ранее МВД РФ объявило в розыск блогера Максима Каца**. Его имя появилось в базе ведомства с указанием, что он разыскивается по статье УК РФ.

* Издатель Republic «Москоу диджитал медиа» включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

** Максим Кац признан Минюстом РФ выполняющим функции иностранного агента.

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