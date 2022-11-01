Япония решила остаться в проекте «Сахалин-1»

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Российский проект «Сахалин-1» важен для энергобезопасности Японии, поэтому власти страны намерены сохранить свои интересы в нем. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Он отметил, что 95 процентов японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, а потому «Сахалин-1» важен для энергобезопасности страны и диверсификации импорта.

«По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте "Сахалин-1"», — цитирует министра РИА Новости.

В начале октября по распоряжению правительства РФ для проекта «Сахалин-1» создали нового российского оператора с регистрацией в Южно-Сахалинске. Такое поручение кабмину ранее отдал президент России Владимир Путин. Управляющей компанией нового оператора стала «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочерняя структура «Роснефти».

Смена оператора нефтегазового проекта, работающего на условиях соглашений о разделе продукции, стала ответом на сокращение и полную остановку добычи на «Сахалине-1» прежним, американским оператором «Эксон нефтегаз лимитед», который входит в структуру нефтекомпании ExxonMobil. С марта 2022 года в соответствии в антироссийскими санкциями компания фактически вышла из проекта.