Москва назначила нового оператора «Сахалин-1»

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По распоряжению правительства РФ создан новый, причем отечественный, оператор проекта «Сахалин-1» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новой структуре управления одним из крупнейших нефтегазовых проектов на российском шельфе на Дальнем Востоке.

Кроме того, постановлением Мишустина управляющей компанией нового оператора стала «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочерняя структура «Роснефти».

Смена оператора проекта, работающего на условиях соглашений о разделе продукции, стала ответом на блокировки - сокращения и полной остановки добычи - на «Сахалин-1» прежним, американским оператором. «Эксон нефтегаз лимитед» входит в структуру нефтекомпании ExxonMobil и с марта 2022 года в соответствии в антироссийскими санкциями фактически вышел из проекта.