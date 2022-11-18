Армия Армия Армия

Звериная жестокость: что известно о массовом убийстве российских пленных карателями ВФУ

Константин Коковешников
18:29 18.11.2022
Сегодня появились новые подробности преступления. Обо всем по порядку рассказал корреспондент Константин Коковешников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Кадры, предположительно, расправы украинских боевиков над российскими солдатами, взятыми в плен, были сняты с коптера, предположительно, вооруженными формированиями Украины в районе Макеевки в ЛНР и выложены в Сети как результат работы артиллерии.

Сегодня появилось видео, которое опровергает эту версию. На нем, предположительно, украинские боевики приказывают выйти и лечь на землю, предположительно, военнослужащим Российской армии. В какой-то момент камера опускается и слышны звуки стрельбы.

Вероятными исполнителями убийства безоружных солдат, то есть военного преступления, в одном из российских Telegram-каналов называют военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады Артура Бортничука и Назара Михайловского. Оба окончили университет МВД в Харькове и даже играли в КВН на русском языке. Как предполагает автор Telegram-канала, устроить массовую бойню их могло заставить сопротивление одного из пленных.

Судя по всему, кто-то из взятых в плен российских военнослужащих попытался дорого продать свою жизнь - отсюда и раненый «Андрюха» с украинской стороны. А решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте. Несмотря на отсутствие реакции с украинской стороны, видео не осталось незамеченным западными СМИ.

В том случае если вина украинских военных будет доказана, их действия могут быть квалифицированы как военное преступление. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев уже заявил, что направит видео предполагаемой казни в международные организации.

Это уже не первый случай предполагаемых военных преступлений со стороны националистов. В апреле в Сети появилось видео с расправой украинских националистов над ранеными российскими солдатами. Установлены как минимум два участника расправы. Первый - Теймураз Хизанишвили, участник запрещенного в России «Грузинского легиона». Вторым называют Алексея Антонюка, 36-летнего боевика ВФУ из Киева. По предварительным данным, они были уничтожены.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:29 Армия
Видео
Звериная жестокость: что известно о массовом убийстве российских пленных карателями ВФУ
17:55 В стране и мире
При обстреле ВСУ села под Белгородом погиб 80-летний пенсионер
17:21 Армия
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
17:16 Армия
МО РФ: расправа боевиков ВФУ над российскими пленными подтверждает живодерскую сущность киевского режима
17:05 В стране и мире
Собянин рассказал, как москвичи будут встречать Новый год
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.