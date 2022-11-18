Звериная жестокость: что известно о массовом убийстве российских пленных карателями ВФУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Кадры, предположительно, расправы украинских боевиков над российскими солдатами, взятыми в плен, были сняты с коптера, предположительно, вооруженными формированиями Украины в районе Макеевки в ЛНР и выложены в Сети как результат работы артиллерии.

Сегодня появилось видео, которое опровергает эту версию. На нем, предположительно, украинские боевики приказывают выйти и лечь на землю, предположительно, военнослужащим Российской армии. В какой-то момент камера опускается и слышны звуки стрельбы.

Вероятными исполнителями убийства безоружных солдат, то есть военного преступления, в одном из российских Telegram-каналов называют военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады Артура Бортничука и Назара Михайловского. Оба окончили университет МВД в Харькове и даже играли в КВН на русском языке. Как предполагает автор Telegram-канала, устроить массовую бойню их могло заставить сопротивление одного из пленных.

Судя по всему, кто-то из взятых в плен российских военнослужащих попытался дорого продать свою жизнь - отсюда и раненый «Андрюха» с украинской стороны. А решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте. Несмотря на отсутствие реакции с украинской стороны, видео не осталось незамеченным западными СМИ.

В том случае если вина украинских военных будет доказана, их действия могут быть квалифицированы как военное преступление. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев уже заявил, что направит видео предполагаемой казни в международные организации.

Это уже не первый случай предполагаемых военных преступлений со стороны националистов. В апреле в Сети появилось видео с расправой украинских националистов над ранеными российскими солдатами. Установлены как минимум два участника расправы. Первый - Теймураз Хизанишвили, участник запрещенного в России «Грузинского легиона». Вторым называют Алексея Антонюка, 36-летнего боевика ВФУ из Киева. По предварительным данным, они были уничтожены.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов