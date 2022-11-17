Украинские боевики обстреляли подстанцию в Белгородской области

Энергетики приступили к переподключению потребителей по распределительным сетям.

© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Белгородской области обстрелами украинских националистов повреждены два трансформатора подстанции. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте находится заместитель главы региона Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы, уточнил он. Гладков также отметил, что энергетики приступили к переподключению потребителей по распределительным сетям и постараются устранить последствия обстрела в максимально короткие сроки.

Ранее при обстреле города Шебекино в Белгородской области погибло два человека и трое пострадали.