Роналду заявил, что его пытаются вытеснить из «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду выразил свое возмущение, что его сделали «козлом отпущения» и пытаются вытеснить в связи с неудачами английского клуба на международной арене и в рамках национального чемпионата.

«Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в "Манчестер Юнайтед". Я раздражен тем, что меня сделали "козлом отпущения", которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне», - приводит слова футболиста британская газета The Sun со ссылкой на интервью с журналистом Пирсом Морганом.

Кроме того, форвард «красных дьяволов» крайне негативно высказался о бывшем главном тренере команды Ральфе Рангнике, который до этого успел поработать в московском «Локомотиве». Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Австрии.

«Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом "Манчестер Юнайтед"? Я даже никогда не слышал о нем», - сказал португалец.

Ранее стало известно, что полиция английского Мерсисайда начала расследовать инцидент с участием форварда футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Ситуация произошла, когда футболист уходил в помещение под трибунами и болельщик протянул ему мобильник.