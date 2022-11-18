ФСБ задержала на въезде Крым подозреваемого в участии в нацбатальоне жителя Херсонской области

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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ФСБ России задержала при попытке въезда в Крым жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в деятельности националистического батальона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, в декабре 2015 года задержанный 1987 года рождения добровольно вступил незаконное вооруженное формирование «Батальон имени Номана Челебиджихана»*. Мужчина участвовал в вооруженной охране батальона, проверял лиц и автотранспорт, а также занимался хозяйственной деятельностью.

«В ноябре 2022 года был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке въезда на территорию Республики Крым», — сообщили в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, действующем на территории иностранного государства в целях, противоречащим интересам РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Киевским районным судом Крыма мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, который был завербован Службой безопасности Украины и собирался совершить диверсию на линиях электропередачи.

* Батальон имени Номана Челебиджихана — организация, признанная террористической в России.