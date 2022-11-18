В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой нашли на юго-западе Москвы
Расследование уголовного дела контролируется столичной прокуратурой.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«В Тамбовской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы. Расследование контролируется прокуратурой Москвы», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.
Труп женщины 1993 года со множественными колото-резаными ранениями обнаружили утром 18 ноября возле жилого дома на Севастопольском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», ведется расследование.