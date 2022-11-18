В стране и мире Путин провел очное совещание с постоянными членами Совбеза РФ Иван Лебедянский На нем обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ в Кремле. На нем обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны. «Давайте начнем работать» - сказал президент перед началом закрытого заседания. Это первое за долгое время совещание с Совбезом, проведенное Путиным в очном формате. Ранее по видеосвязи прошло заседание оргкомитета «Победа», на котором было принято решение присвоить российским городам Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы». Экспертное мнение и аналитика