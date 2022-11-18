Путин провел очное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
На нем обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ в Кремле. На нем обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны.
«Давайте начнем работать» - сказал президент перед началом закрытого заседания.
Это первое за долгое время совещание с Совбезом, проведенное Путиным в очном формате.
Ранее по видеосвязи прошло заседание оргкомитета «Победа», на котором было принято решение присвоить российским городам Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы».