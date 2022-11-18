Армия Армия Армия

Тактика против HIMARS: командир расчета «Тюльпана» рассказал, как противостоит вражеской артиллерии

06:20 18.11.2022
Расчетам самоходок после каждого выстрела приходится менять позицию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Командир расчета миномета «Тюльпан». «Тюльпан» с позывным «Абсолют» рассказал об особенностях работы в зоне проведения специальной операции. Действовать необходимо быстро, чтобы не попасть под ответный огонь украинских националистов.

«Выезжаем на "огневую", разведка передает координаты и начинаем работать. Один снаряд отстреляли и меняем огневую позицию», - рассказывает опытный военный.

Постоянно менять место дислокации нужно для того, чтобы противник не засек место работы расчета. Благодаря таким действиям удается остаться незамеченными.

«Могут накрыть "кочующим минометом", "Ураганом" или, например, HIMARS», - делится командир расчета миномета «Тюльпан».

Ранее «Звезда» показывала кадры работы самоходки «Мста-С» в зоне специальной операции. Огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотников.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:45 В стране и мире
Украинские националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР
01:44 В стране и мире
Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США, критикуя политику помощи Киеву
00:21 В стране и мире
В Донецке при обстреле украинских боевиков пострадала школа №13
21:19 В стране и мире
ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут использоваться против безопасности РФ
22:57 В стране и мире
«Второй - вопрос времени»: в Черновцах демонстративно снесли памятник Пушкину
Популярное
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.