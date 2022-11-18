Тактика против HIMARS: командир расчета «Тюльпана» рассказал, как противостоит вражеской артиллерии

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Командир расчета миномета «Тюльпан». «Тюльпан» с позывным «Абсолют» рассказал об особенностях работы в зоне проведения специальной операции. Действовать необходимо быстро, чтобы не попасть под ответный огонь украинских националистов.

«Выезжаем на "огневую", разведка передает координаты и начинаем работать. Один снаряд отстреляли и меняем огневую позицию», - рассказывает опытный военный.

Постоянно менять место дислокации нужно для того, чтобы противник не засек место работы расчета. Благодаря таким действиям удается остаться незамеченными.

«Могут накрыть "кочующим минометом", "Ураганом" или, например, HIMARS», - делится командир расчета миномета «Тюльпан».

Ранее «Звезда» показывала кадры работы самоходки «Мста-С» в зоне специальной операции. Огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотников.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов