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В Кремле заявили, что в настоящий момент речь о саммите РФ - США не идет

Андрей Аркадьев
12:53 18.11.2022
Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривается ли возможность встречи президентов России и США после переговоров, посвященным ДСНВ.
В Кремле заявили, что в настоящий момент речь о саммите РФ - США не идет
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пока о саммите РФ и США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент о саммите речи не идет», - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, рассматривается ли возможность встречи президентов России и США после переговоров, посвященным ДСНВ.

Накануне в МИД РФ сообщили, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря в Каире.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан 8 апреля 2010 года. Согласно Договору, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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