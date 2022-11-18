В Кремле заявили, что в настоящий момент речь о саммите РФ - США не идет

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривается ли возможность встречи президентов России и США после переговоров, посвященным ДСНВ.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пока о саммите РФ и США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент о саммите речи не идет», - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, рассматривается ли возможность встречи президентов России и США после переговоров, посвященным ДСНВ.

Накануне в МИД РФ сообщили, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря в Каире.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан 8 апреля 2010 года. Согласно Договору, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.