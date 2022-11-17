МИД РФ: заседание консультативной комиссии России и США по СНВ-3 начнется 29 ноября

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Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Предстоят еще контакты у нас с американцами по другим линиям помимо линии спецслужб, в том числе в рамках так называемой двусторонней комиссии по Договору о СНВ. С 29 ноября по 6 декабря мероприятие пройдет в Каире», - приводит его слова RTVI.

В августе Рябков заявил, что на фоне сложившихся отношений России со странами Запада появились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по договору. 29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и США совершают попытки диалога для восстановления регулярных инспекций в рамках СНВ-3. Для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно Договору о СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.