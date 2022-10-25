«Народ и армия едины»: лидер «Агаты Кристи» рассказал о планах записать клип на песню «На Берлин»

Вадим Самойлов также выразил надежду, что в будущем, как это было в советской армии, солдатское творчество станет более развитым.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В городах Свердловской области, а также в тыловых районах в зоне проведения специальной военной операции проводится акция «Культурная мобилизация».

В рамках этой акции артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступают перед военнослужащими, мобилизованными для участия в спецоперации на Украине, чтобы поднять их боевой дух и морально поддержать.

Музыканты совместно с лидером и основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым в скором времени собираются выпустить совместный клип на песню «На Берлин».

«С ансамблем ЦВО нас связывает давняя дружба. Мы выступали с ними совместно в воинских частях с начала СВО. Тогда меня очень потрясла ситуация, когда мы приходили, и в зале сидело большинство женщин, потому что мужчины были там. Сейчас продолжаем ездить с концертами для мобилизованных», - сказал он.

Самойлов отметил, что совместно с ансамблем группа выступила на всероссийском конкурсе и получили Гран-при. Он напомнил, что ЦВО славится историей фестивального движения. В планах артистов внести в рамках мероприятий такие категории, как «Авторская солдатская песня».

«Потому что так, как сочинит и споет военнослужащий о службе, о Родине, никто так не сочинит и не споет. В ближайших планах развитие фестивального движения», - добавил Самойлов.

Также планируется создание совместных концертных программ в окружном Доме офицеров.

«Я считаю, что народ и армия едины. Считаю себя частью народа. История деятелей культуры и взаимодействия достаточно обширна», - добавил Самойлов.

Артист признался, что мечтает, чтобы народная солдатская песня нашла своего слушателя. Коллектив группы готов собирать эти песни, продюсировать, качественно записывать и выпускать для людей. Самойлов подчеркнул, что сам является офицером запаса и любит российскую армию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов