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«Осколки на партах»: последствия разрыва снарядов рядом со школой в Донецке

Иван Лебедянский
12:00 18.11.2022
На территории школы №13 в Киевском районе Донецка разорвалось не менее двух снарядов калибра 155мм.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выбитые окна, вывернутые рамы, стекла на партах - так сейчас выглядит школа №13 в Киевском районе Донецка. Когда снаряды «натовского» калибра начали прилетать на территорию школы, детей внутри не было. Их перевели на домашнее обучение.

Однако на свои рабочие места продолжали приходить педагоги. Одна из них оставила в кабинете природоведения, наиболее сильно пострадавшем от обстрела, свою куртку. К счастью, самого преподавателя в то время, когда взрывной волной выбивало окна и раскидывало по помещению мебель, на месте не было.

Снаряды, которыми наносятся удары по Донецку, после достижения цели разрываются на множество осколков. Одно попадание такого в живого человека может оказаться смертельным.

«Место где висит доска - очень сильное посечение осколками» - показывает поврежденные стены одного из кабинетов корреспондент.

Директор рассказала, что когда начались прилеты в здании находилась только сторож. Она первой сообщила о том, что на территории школы начали разрываться украинские снаряды. Сама женщина не пострадала.

«Сорок окон, мы уже насчитали, выбито. Два класса вообще очень сильно пострадали. Там даже рамы вывернуло, выломало, там все внутри, конечно тоже, осколки на партах» - сказала директор, осмотрев свою школу.

При этом она отметила, что лишь благодаря тому, что обстрелы происходили ночью, обошлось без жертв. Скоро начнутся работы по уборке и возобновлению рабочего процесса.  

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о многочасовом обстреле города. В ходе атаки по гражданским объектам ВСУ были выпущены не менее 10 «натовских» снарядов калибра 155мм.

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