Подорвать заряд на расстоянии: кадры инженерной подготовки резервистов ВВО
В Хабаровском крае снайперов из числа мобилизованных военнослужащих Восточного военного округа обучают взрывному делу. Занятия проходят на полигоне Князе-Волконский под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащим объясняют, как правильно рассчитать количество взрывчатого вещества, необходимого для того, чтобы произвести подрыв конструкций, как закладывать взрывчатку и прокладывать провода для саперных работ.
На кадрах видно, что практические занятия проходят в горах, в скалистой местности. Во время взрывов куски камней вместе со льдом и снегом взлетают на несколько метров, в воздухе образуется черное облако пыли и дыма.
В описании к видео сказано, что инструкторы обучают мобилизованных организовывать одиночные и комплексные подрывы, закладку и подрыв зарядов огневым и электрическим способом.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры тренировок мобилизованных военнослужащих по обращению с ручными пулеметами.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов