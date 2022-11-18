Подорвать заряд на расстоянии: кадры инженерной подготовки резервистов ВВО

Военнослужащие изучили различные типы взрывоопасных предметов, особенности применения кумулятивных и шнуровых зарядов, а также различных видов подрывных патронов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Хабаровском крае снайперов из числа мобилизованных военнослужащих Восточного военного округа обучают взрывному делу. Занятия проходят на полигоне Князе-Волконский под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения специальной военной операции на Украине.

Военнослужащим объясняют, как правильно рассчитать количество взрывчатого вещества, необходимого для того, чтобы произвести подрыв конструкций, как закладывать взрывчатку и прокладывать провода для саперных работ.

На кадрах видно, что практические занятия проходят в горах, в скалистой местности. Во время взрывов куски камней вместе со льдом и снегом взлетают на несколько метров, в воздухе образуется черное облако пыли и дыма.

В описании к видео сказано, что инструкторы обучают мобилизованных организовывать одиночные и комплексные подрывы, закладку и подрыв зарядов огневым и электрическим способом.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры тренировок мобилизованных военнослужащих по обращению с ручными пулеметами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов