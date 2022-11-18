По мнению автора статьи, Пекин продолжает придерживаться стабильной позиции по украинскому кризису и критикует НАТО.

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Мечты стран коллективного Запада о разрыве сотрудничества Пекина и Москвы нереалистичны и символом этого провала стал прошедший в Индонезии саммит G20. Об этом пишет Spiegel.

«Пекин уж точно не отвернулся от российского флага», - говорится в публикации издания.

По мнению автора статьи, Китай сохраняет стабильную позицию по украинскому кризису, а средства массовой информации страны винят в происходящем Североатлантический альянс.

«В сентябре тысячи солдат китайской армии приняли участие в масштабных военных учениях "Восток" в России. Пекину даже в голову не пришло отказаться от участия. Что касается Украины, то китайские СМИ продолжают обвинять НАТО в разжигании войны», - подчеркнул автор статьи.

Ранее издание China Daily обвинила Вашингтон в политике, которая превратила НАТО в «безмозглого и кровожадного зомби», который легко поддается манипуляциям. В Китае напомнили о продвижении альянса на восток и назвали его пережитком холодной войны.