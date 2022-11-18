Через огонь и колючую проволоку: мобилизованные отработали бой в городе под Саратовом
Министерство обороны России публикует кадры тренировки в Саратовской области военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Занятия проходят на полигоне Вольского военного института материального обеспечения под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации.
В описании к видео сказано, что резервисты отрабатывают бой в городе и вождение военных автомобилей. Военнослужащие с оружием в руках преодолевают специальную полосу препятствий, которая включает в себя подземные ходы, каменные стены, заграждения колючей проволоки. Такие испытания позволяют проверить как физическую форму бойцов, так и моральный дух, поскольку на пути их ждут дымовые завесы и стрельба из автоматов.
Водители на автомобилях «Урал-4320» совершенствуют приемы маневрирования и преодолевают такие препятствия, как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, противотанковый ров.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов