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Через огонь и колючую проволоку: мобилизованные отработали бой в городе под Саратовом

10:38 18.11.2022
Тренировки проходят на полигоне Вольского военного института материального обеспечения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России публикует кадры тренировки в Саратовской области военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Занятия проходят на полигоне Вольского военного института материального обеспечения под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации.

В описании к видео сказано, что резервисты отрабатывают бой в городе и вождение военных автомобилей. Военнослужащие с оружием в руках преодолевают специальную полосу препятствий, которая включает в себя подземные ходы, каменные стены, заграждения колючей проволоки. Такие испытания позволяют проверить как физическую форму бойцов, так и моральный дух, поскольку на пути их ждут дымовые завесы и стрельба из автоматов.

Водители на автомобилях «Урал-4320» совершенствуют приемы маневрирования и преодолевают такие препятствия, как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, противотанковый ров.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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