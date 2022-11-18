Валуев отреагировал на информацию о своей госпитализации
Соответствующее сообщение депутат Госдумы опубликовал в личном Telegram-канале.
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, GlobalLookPress
Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на сообщение о его госпитализации.
«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Всё в порядке. Работаем», - написал он в Telegram.
Информацию о госпитализации депутат не опроверг, но и не подтвердил. Однако заявил, что в субботу выступит на Первом канале.
«До встречи на Первом», - завершил свое сообщение Валуев.
Ранее Telegram-канал «112» написал о его госпитализации. Согласно сообщению, причиной обращения депутата в больницу стали проблемы с ногой.