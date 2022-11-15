В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белый дом запросил у Конгресса почти $38 млрд на помощь Украине

Максим Крюков
23:49 15.11.2022
Администрация президента США также просит более 9 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.
Белый дом запросил у Конгресса почти $38 млрд на помощь Украине
© Фото: Stefani Reynolds - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Администрация американского президента Джо Байдена запросила у Конгресса почти 37,7 миллиарда долларов для помощи Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц США.

Кроме того, Белый дом просит 9,25 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и еще 750 миллионов долларов на противодействие другим инфекционным заболеваниям.

«У Конгресса есть возможность и обязательство удовлетворить три дополнительные и критические потребности в финансировании, которые должны получить двухпартийную поддержку: защита американского народа от COVID-19 и спасение жизней во всем мире; поддержка народа Украины; и помощь сообществам по всей стране в восстановлении после разрушительных стихийных бедствий», - заявила директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сумма военной помощи Евросоюза Украине оценивается в восемь миллиардов евро. Он также отметил, что сумма военной поддержки ЕС равна 45-ти процентам от предоставленной США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:29 В стране и мире
Карпов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы
20:58 В стране и мире
Унижения, избиения и электрошок: миссия ООН раскрыла данные о пытках российских пленных на Украине
18:09 В стране и мире
В МО Белоруссии объяснили, зачем закупают бланки повесток на фоне слухов о мобилизации
17:36 В стране и мире
ТАСС: Собчак приехала к главе «Ростеха» на переговоры для «улаживания конфликта»
16:29 Армия
Видео
Уничтожение украинской бронетехники «Ланцетом» показали на видео
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.