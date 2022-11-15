Белый дом запросил у Конгресса почти $38 млрд на помощь Украине

Администрация президента США также просит более 9 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

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Администрация американского президента Джо Байдена запросила у Конгресса почти 37,7 миллиарда долларов для помощи Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц США.

Кроме того, Белый дом просит 9,25 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и еще 750 миллионов долларов на противодействие другим инфекционным заболеваниям.

«У Конгресса есть возможность и обязательство удовлетворить три дополнительные и критические потребности в финансировании, которые должны получить двухпартийную поддержку: защита американского народа от COVID-19 и спасение жизней во всем мире; поддержка народа Украины; и помощь сообществам по всей стране в восстановлении после разрушительных стихийных бедствий», - заявила директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сумма военной помощи Евросоюза Украине оценивается в восемь миллиардов евро. Он также отметил, что сумма военной поддержки ЕС равна 45-ти процентам от предоставленной США.