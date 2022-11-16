Армия «Работаем боевыми двойками»: мобилизованный из Приморья рассказал о боевом слаживании Иван Лебедянский Вторая неделя обучения мобилизованных из Приморья проходит в условиях имитации боя в городских условиях. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) мобилизованные военнослужащие из Приморского края проходят курс подготовки с боевыми командирами, которые делятся опытом ведения боевых действия в горячих точках. Вторая неделя подготовки включает в себя тренировки по ведению боя в городских условиях. Мобилизованные учатся работать малыми группами с учетом опыта СВО. При выполнении упражнений стрельб используются появляющиеся мишени и постоянно меняющаяся обстановка. Для максимальной приближенности к условиям ведения боевых действий инструкторы Береговых войск Тихоокеанского флота применяют различные средства имитации. Ранее бойцы штурмовой группы ТОФ рассказали о ведении боевых действий на передовой. На самых самых опасных участках линии соприкосновения морпехам помогает пес по кличке «Бандит». Экспертное мнение и аналитика