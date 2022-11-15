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Названа дата первого пуска пилотируемого корабля «Союз МС-23» к МКС в 2023 году

Сергей Лебедев
03:48 15.11.2022
Планируется, что он отправится к станции 16 марта.
Названа дата первого пуска пилотируемого корабля «Союз МС-23» к МКС в 2023 году
© Фото: roscosmos.ru
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Россия осуществит первый в следующем году пилотируемый пуск 16 марта. К Международной космической станции отправится корабль «Союз МС-23».

«Старт ракеты «Союз-2.1а» с очередным транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-23» по программе Международной космической станции планируется 16 марта 2023 года», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

При этом грузовой корабль «Прогресс МС-22» запустят к МКС 16 февраля.

Напомним, недавно с космодрома Байконур к Международной космической станции запустили грузовой корабль «Прогресс МС-21». Он доставил более 2,5 тонн грузов, среди которых вода и продукты, запас азота, топливо и вещи для космонавтов.

Кроме того, для российской программы научных исследований корабль доставил несколько приборов и оборудование для проведения ряда медицинских и физических экспериментов.

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