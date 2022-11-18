Драгоценности, сумки, часы: неизвестные обокрали виллу Тинькова в Тоскане

По данным агентства Adnkronos, трое грабителей похитили драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро.

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В тосканском городе Форте-дей-Марми злоумышленники обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова. Об этом сообщает итальянское информационное агентство Adnkronos.

По данным источника, грабители похитили драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро.

Сообщается, что в банду правонарушителей входило три человека. Им удалось преодолеть систему охраны, проникнуть на территорию домовладения и вскрыть два сейфа. При этом отмечается высокий уровень подготовки бандитов.

Об инциденте сообщил сторож, который утром обнаружил следы взлома и перевернутые элементы интерьера дома, в котором никого не было: бизнесмен, как отмечается, в настоящий момент находится с семьей в Мексике.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина ограбил могилу Децла на Пятницком кладбище в Москве. Видеозапись произошедшего опубликовала мать артиста Ирина Толмацкая. На кадрах видно, как взрослый мужчина в шапке спокойно переступает ограду и забирает стул, стоящий рядом с памятником.