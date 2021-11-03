Неизвестный обокрал могилу Децла
На кадрах видно, как взрослый мужчина в шапке спокойно переступает ограду и забирает стул, стоящий рядом с памятником.
© Видео: irinatolmatskaya, Instagram © Фото: irinatolmatskaya, Instagram
Неизвестный мужчина ограбил могилу Децла на Пятницком кладбище в Москве. Видеозапись произошедшего опубликовала мать артиста Ирина Толмацкая.
На кадрах видно, как взрослый мужчина в шапке спокойно переступает ограду и забирает стул, стоящий рядом с памятником.
«Кто знает этого "человека", передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место», - написала Толмацкая.
Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в 2019 году. Исполнителю было 36 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.