Неизвестный обокрал могилу Децла

Неизвестный мужчина ограбил могилу Децла на Пятницком кладбище в Москве. Видеозапись произошедшего опубликовала мать артиста Ирина Толмацкая.

На кадрах видно, как взрослый мужчина в шапке спокойно переступает ограду и забирает стул, стоящий рядом с памятником.

«Кто знает этого "человека", передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место», - написала Толмацкая.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в 2019 году. Исполнителю было 36 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.