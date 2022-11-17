Вынесло стену, разбило стекла: кадры последствий украинских обстрелов Донецка

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Киевском районе Донецка по улице Университетской было два удара со стороны вооруженных формирований Украины. Один около общежития, второй по салону красоты.

Пострадавших сейчас нет, салон не работал, но получил очень серьезные повреждения, поэтому часть стены вынесло, окна выбиты. В 40 метрах от салона находится территориальный центр социального обслуживания. Помогают одиноким людям. В момент удара внутри находилась дежурная. Она и стала свидетелем происходящего.

Рядом с местом удара действующее общежитие. Все указывает на то, что снаряд был осколочным, что привело к хаотичным разрушениям окон. Часть осколков посыпались.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры с полигона в Калининградской области, где тренируют военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.