Умер президент Федерации фигурного катания РФ Александр Горшков

Александр Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото в 1976 году в паре с Людмилой Пахомовой.

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В возрасте 76 лет ушел из жизни президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. О трагедии сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря», - сказал Коган в беседе с ТАСС.

У руля Федерации Горшков находился с лета 2010 года, после он трижды переизбирался на почетный пост. Александр Георгиевич стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото в 1976 году в паре с Людмилой Пахомовой. Тогда им рукоплескал олимпийский Инсбрук. Кроме того Горшков - шестикратный чемпион мира и Европы. В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания.

Накануне стало известно, что ушел из жизни легендарный нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» и сборной СССР Александр Мартынюк. Ему было 77 лет. Участник суперсерии 1972 года с канадцами и автор восьми рекордных шайб в ворота сборной Германии до последнего выходил на лед в матчах за ветеранов.