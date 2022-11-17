Восемь шайб в одни ворота: Третьяк рассказал, чем запомнится форвард «Спартака» Мартынюк

Вместе со столичным клубом Александр Акимович три раза становился чемпионом страны, а кроме этого блистал на международных первенствах в составе сборной.

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Ушел из жизни легендарный нападающий московского «Спартака» и сборной СССР Александр Мартынюк. Он скончался после продолжительной болезни, ему было 77 лет. Карьеру в составе красно-белых Мартынюк начал в 20-летнем возрасте. Вместе со столичным клубом стал трехкратным чемпионом страны. Молодой хоккеист уже тогда отличался скоростью и точным видением площадки. Такая игра, естественно, привела его в сборную.

Первый титул чемпиона мира - уже на дебютном турнире. В 1972 году он стал участником знаменитой суперсерии, в которой наша сборная встретилась с сильнейшими канадскими профессионалами. А уже на следующем мировом первенстве Мартынюк в мачте против немецкой сборной забросил сразу восемь шайб - это рекорд для отечественного хоккея.

«Он играл вместе с Якушевым, Шадриным, он уникальный человек. Он не был звездой, но очень большую работу проводил в звене. Они слаженно работали и, конечно, заслуга Александра Мартынюка во многом. Он много сделал для популяризации хоккея и для команды "Спартак"», - рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

До последних лет Александр Акимович не расставался с любимой игрой - выходил на лед в матчах за ветеранов.