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Си Цзиньпин может посетить Россию весной 2023 года

Ян Брацкий
09:13 17.11.2022
Последний раз Си Цзиньпин приезжал в Россию летом 2017 года.
Си Цзиньпин может посетить Россию весной 2023 года
© Фото: Pang Xinglei, XinHua, GlobalLookPress
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Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию весной следующего года, сразу после завершения сессий китайского парламента. А уже в декабре этого года главы правительств двух стран проведут встречу по видеосвязи, рассказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР… Сроки очередной регулярной встречи глав правительств согласовываются, речь идет о декабре», - приводит ТАСС слова Маргулова.

По мнению посла, контакты Москвы и Пекина на высшем уровне являются «основной движущей и направляющей силой» связей между странами. Так, за десять месяцев этого года товарооборот между Россией и КНР превысил $154 млрд, что на 33% больше чем за аналогичные период прошлого года.

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